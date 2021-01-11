Компанія LG випустила нову оригінальну розробку. Це прозорий OLED-телевізор з діагоналлю 55 дюймів, який можна приховати в меблях, наприклад на спинці ліжка. Новинку представили на виставці CES 2021.

Раніше прозорі екрани вже випускала сама LG, а також Samsung, Panasonic, Xiaomi тощо, пише The Verge.

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Новинка від LG виконана у вигляді готового телевізора, який можна встановити в будь-яких меблях в домі.

На виставці показали робочий прототип OLED Smart Bed – це прозорий телевізор, вбудований в ногах ліжка. Екран можна висувати повністю або частково, наприклад щоб переглянути прогноз погоди, час, управління плеєром тощо. У рамку також вбудовані динаміки.

OLED Smart Bed / Фото theverge.com

Як каже виробник, інженерам вдалося підвищити прозорість фірмового екрана до рекордних показників.

В перспективі компанія розглядає прозорі OLED-панелі як один з ключових елементів розумного будинку, а також частини торгових центрів, магазинів і громадського транспорту.

Щодо ціни, а також комерційного старту продажів, то про це інформації немає.