LG презентувала унікальний прозорий телевізор, що можна заховати у меблях
Компанія LG випустила нову оригінальну розробку. Це прозорий OLED-телевізор з діагоналлю 55 дюймів, який можна приховати в меблях, наприклад на спинці ліжка. Новинку представили на виставці CES 2021.
Раніше прозорі екрани вже випускала сама LG, а також Samsung, Panasonic, Xiaomi тощо, пише The Verge.
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Новинка від LG виконана у вигляді готового телевізора, який можна встановити в будь-яких меблях в домі.
На виставці показали робочий прототип OLED Smart Bed – це прозорий телевізор, вбудований в ногах ліжка. Екран можна висувати повністю або частково, наприклад щоб переглянути прогноз погоди, час, управління плеєром тощо. У рамку також вбудовані динаміки.
OLED Smart Bed / Фото theverge.com
Як каже виробник, інженерам вдалося підвищити прозорість фірмового екрана до рекордних показників.
В перспективі компанія розглядає прозорі OLED-панелі як один з ключових елементів розумного будинку, а також частини торгових центрів, магазинів і громадського транспорту.
Щодо ціни, а також комерційного старту продажів, то про це інформації немає.
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