LG показала нові холодильники, які здатні виконувати голосові команди власника, зокрема, відкривати дверцята й замовляти їжу з доставкою додому. Початок продажів почнеться вже у 2021 році.

Корейська компанія LG офіційно анонсувала нову серію розумних холодильників під назвою InstaView. Головною рисою лінійки є система голосового управління, пише видання Chip.

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Що відомо

Відкриття дверцят по команді виглядає вкрай цікавою функцією, яка може знадобитися, коли ви несете в холодильник щось велике, і обидві ваші руки зайняті.

На цьому можливості голосового управління в новинках не закінчуються. Ви також зможете замовити їжу з доставкою додому. Поки що лише через сервіс Amazon Dash. Імовірно, в майбутньому компанія розширить список постачальників, в залежності від території продажів.



Нові холодильники InstaView з функцією голосового управління / Фото LG

Серед інших можливостей голосового управління можна відзначити перевірку наявності льоду і запуск дезінфекції за допомогою вбудованого ультрафіолетового випромінювання.

Повноцінна офіційна презентація холодильників InstaView з демонстрацією всіх можливостей запланована в рамках виставки електроніки CES 2021, яка відбудеться на початку 2021 року.