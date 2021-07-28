LG представила бездротові навушники з режимом "Шептання"

Компанія LG показала три нові моделі бездротових навушників серії Tone Free. Це моделі FP5, FP8 і FP9. Вони запропонують чимало цікавих функцій.

Ці навушники отримали самоочищення від бактерій, систему активного шумозаглушення, а також режим "Шептання". Вартість моделей Tone Free FP 2021 і дату початку продажів поки не назвали.

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Whispering Mode

Якщо користувач не хоче говорити занадто голосно або йому потрібна підвищена конфіденційність, він може зняти правий навушник і, піднісши до губ, використовувати його як окремий мікрофон. Крім тихішої розмови, нова функція дозволяє краще чути голос співрозмовника. У LG називають Whispering Mode "ідеальним рішенням для дзвінків в таких місцях, як бібліотека або переповнений вагон метро".

Навушники LG Tone Free / Фото LG

Лінійка Tone Free FP 2021 підтримує активне шумозаглушення, за яке відповідають по три мікрофони в кожному навушнику.

Всі навушники підтримують підключення до смартфонів з операційними системами Android і iOS.

Вони мають захист від вологи IPX4 і налаштування звучання від Meridian Audio, що включають просторове аудіо і режим 3D Sound Stage.

До навушників додається футляр для зарядки UVnano, що використовує ультрафіолет для дезінфекції внутрішньої частини гарнітури.

Навушники LG Tone Free / Фото LG

Заявлені нові динаміки, які дозволили поліпшити низькі частоти і зберегти чіткість і деталізацію звуку.

Для зручності посадки у вухах була перероблена конструкція корпусу навушників і на 4,4 міліметра зменшена довжина "ніжки".

Час автономної роботи всіх трьох моделей досягає до 10 годин. Разом з кейсом – до 24 годин. Але не уточнюється, з включеним або вимкненим ANC.



Навушники LG Tone Free / Фото LG