Компанія LG заявила, що свої фірмові прозорі OLED-дисплеї представлять на конференції CES 2021. Це нове покоління OLED-панелей. При цьому компанія обіцяє показати їхнє практичне застосування в різних комерційних сферах.

За словами виробника, нові OLED-панелі мають ступінь прозорості 40%. Це набагато вище показника у ЖК-панелях (тут ступінь прозорості склав 10%), повідомляє Gizmochina. Цікаво Hisense випустив лазерний телевізор з камерою з штучним інтелектом Практичне застосування Південнокорейський гігант заявив, що компанія покаже нову технологію відображення в трьох виставкових зонах. Зокрема, такі дисплеї знайдуть місце у системі розумного будинку, використанні в вікнах потягів метро і навіть в ресторанах. Практичне застосування прозорих дисплеїв / Фото gizmochina.com У зоні розумного будинку прозорий OLED-дисплей можна розмістити поруч з ліжком, він буде відображати корисну інформацію для користувачів, наприклад прогноз погоди, відео та фільми. Телевізор можна розмістити в корпусі ліжка або ж на будь-якому іншому місці будинку. Щодо іншого застосування, то прозорі OLED-панелі LG Display можуть замінити вікна в транспорті. На них буде відображатися така інформація, як такі зупинки або тривалість поїздки. В ресторанах прозорі панелі використовуються для відділення кухні від відвідувачів, які зможуть переглядати меню і спостерігати за приготуванням їжі.