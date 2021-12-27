LG показала прототип мережі 6G з рекордною швидкістю передачі даних

Південнокорейська компанія LG Electronics заявила про нове успішне випробування прототипу технології та обладнання для 6G-мереж. Робочий зразок показав вражаючу швидкість передачі в 1 Тбіт/с.

Рішення ІТ-гіганта використовує смугу частот від 100 ГГц до 10 ТГц, щоб забезпечити надвисоку швидкість підключення. У LG прогнозують, що стандартизація 6G почнеться вже з 2025 року, а комерціалізація з 2029 року.

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Під час виступу у виставковому центрі KINTEX представники LG розповіли, що досягли перших результатів у роботі 6G ще у серпні 2021 року. Тоді компанія об'єдналася з інженерами з Товариства Фраунгофера, найбільшою в Європі лабораторією прикладних досліджень, та успішно запустила установку для бездротової передачі даних у терагерцевому діапазоні.

У рамках перших випробувань спеціалістам LG вдалося відправити та прийняти сигнал на відкритому повітрі на відстань 100 метрів.

Використовуючи ту ж саму систему, LG побудувала ще один демонстраційний зразок у Південній Кореї. Нова станція використовує смугу частот від 100 ГГц до 10 ТГц, що дозволяє транслювати дані на швидкості 1 Тбіт/с. На додаток LG також представила повнодуплексну технологію (FDR), що забезпечує одночасну передачу та прийом даних в одній і тій самій смузі частот.

Коли 6G з'явиться на ринку

В компанії визнали, що запустити 6G-мережі на комерційному рівні зараз неможливо. Рішення від LG потребує підсилювача потужності для стабільної роботи надширокосмугового бездротового зв'язку в такій високочастотній смузі.

Щоб вирішити цю проблему, південнокорейський вендор об'єднався із Keysight Technologies Inc. – американським постачальником обладнання та програмного забезпечення для тестування та модернізації бездротових технологій. Партнери вже створили систему "адаптивного формування променя", яка перетворює напрямок сигналу відповідно до змін каналу та положення приймача.

LG вперше заговорила про роботу над 6G у січні 2019 року. Два роки тому компанія уклала угоду з Корейським інститутом передових технологій (KAIST) про спільне створення бездротових мереж нового покоління та запустила дослідницьку лабораторію на базі навчального закладу.