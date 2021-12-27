Рішення ІТ-гіганта використовує смугу частот від 100 ГГц до 10 ТГц, щоб забезпечити надвисоку швидкість підключення. У LG прогнозують, що стандартизація 6G почнеться вже з 2025 року, а комерціалізація з 2029 року.
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Під час виступу у виставковому центрі KINTEX представники LG розповіли, що досягли перших результатів у роботі 6G ще у серпні 2021 року. Тоді компанія об'єдналася з інженерами з Товариства Фраунгофера, найбільшою в Європі лабораторією прикладних досліджень, та успішно запустила установку для бездротової передачі даних у терагерцевому діапазоні.
У рамках перших випробувань спеціалістам LG вдалося відправити та прийняти сигнал на відкритому повітрі на відстань 100 метрів.
Використовуючи ту ж саму систему, LG побудувала ще один демонстраційний зразок у Південній Кореї. Нова станція використовує смугу частот від 100 ГГц до 10 ТГц, що дозволяє транслювати дані на швидкості 1 Тбіт/с. На додаток LG також представила повнодуплексну технологію (FDR), що забезпечує одночасну передачу та прийом даних в одній і тій самій смузі частот.
Коли 6G з'явиться на ринку
В компанії визнали, що запустити 6G-мережі на комерційному рівні зараз неможливо. Рішення від LG потребує підсилювача потужності для стабільної роботи надширокосмугового бездротового зв'язку в такій високочастотній смузі.
Щоб вирішити цю проблему, південнокорейський вендор об'єднався із Keysight Technologies Inc. – американським постачальником обладнання та програмного забезпечення для тестування та модернізації бездротових технологій. Партнери вже створили систему "адаптивного формування променя", яка перетворює напрямок сигналу відповідно до змін каналу та положення приймача.