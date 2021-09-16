Новинка орієнтована на приватних користувачів. Як заявляє виробник, такий телевізор можна встановити у домашньому кінотеатрі, адже його діагональ складає від 108 до неймовірних 325 дюймів – від FullHD до 8K.

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Гігантський телевізор за гігантську ціну

Особливістю телевізорів є те, що LG пропонує різні дозволи при збереженні одного й того ж розміру екрана, чого немає в аналогах.

У старшій моделі відстань між центрами пікселів становить близько 0,9 міліметра, що відповідає нормам MicroLED.

Проте є варіанти також з 1,2 або 1,5 міліметра. Найменший дисплей, 108 дюймів, виготовляється з кроком пікселя 1,2 міліметра.

Виробник заявляє, що в порівнянні з LED-панелями істотно підвищився коефіцієнт контрастності і яскравості (до 1200 ніт), яка автоматично підлаштовується під умови кімнати.



LG представила 325-дюймовий DVLED-телевізор / Фото LG

Робота такого величезного пристрою потребує відповідного живлення та охолодження, оскільки світлодіоди нагріваються при роботі.

Зазвичай дані BTU, тобто теплові показники пристроїв, вказуються для кондиціонерів та обігрівачів, але цього разу їх потребує й телевізор.

Найгабаритніша 325-дюймова модель, вагою близько однієї тонни, виділяє 56592 BTU тепла на годину або 16,5 кВт в еквіваленті.

У найгіршому випадку ви можете використовувати його як нагрівач, якщо вам холодно під час сну на купі ваших грошей,

– жартує джерело CNET.

Встановленням телевізора займаються спеціалісти компанії. Вони ж обслуговують його протягом трьох років.

Ціна

Найцікавіше – вартість. За таку "іграшку" попросять викласти 1,7 мільйона доларів (за 325-дюймовий варіант).



LG представила 325-дюймовий DVLED-телевізор / Фото LG

