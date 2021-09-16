Новинка орієнтована на приватних користувачів. Як заявляє виробник, такий телевізор можна встановити у домашньому кінотеатрі, адже його діагональ складає від 108 до неймовірних 325 дюймів – від FullHD до 8K.
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Гігантський телевізор за гігантську ціну
- Особливістю телевізорів є те, що LG пропонує різні дозволи при збереженні одного й того ж розміру екрана, чого немає в аналогах.
- У старшій моделі відстань між центрами пікселів становить близько 0,9 міліметра, що відповідає нормам MicroLED.
- Проте є варіанти також з 1,2 або 1,5 міліметра. Найменший дисплей, 108 дюймів, виготовляється з кроком пікселя 1,2 міліметра.
- Виробник заявляє, що в порівнянні з LED-панелями істотно підвищився коефіцієнт контрастності і яскравості (до 1200 ніт), яка автоматично підлаштовується під умови кімнати.
LG представила 325-дюймовий DVLED-телевізор / Фото LG
Робота такого величезного пристрою потребує відповідного живлення та охолодження, оскільки світлодіоди нагріваються при роботі.
Найгабаритніша 325-дюймова модель, вагою близько однієї тонни, виділяє 56592 BTU тепла на годину або 16,5 кВт в еквіваленті.
У найгіршому випадку ви можете використовувати його як нагрівач, якщо вам холодно під час сну на купі ваших грошей,
– жартує джерело CNET.
Встановленням телевізора займаються спеціалісти компанії. Вони ж обслуговують його протягом трьох років.
Ціна
Найцікавіше – вартість. За таку "іграшку" попросять викласти 1,7 мільйона доларів (за 325-дюймовий варіант).
LG представила 325-дюймовий DVLED-телевізор / Фото LG