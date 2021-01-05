Компанія LG в рамках майбутньої виставки споживчої електроніки CES 2021 покаже OLED-монітор, який зможе працювати відразу в двох режимах: плоскому і зігнутому.

Як працюватиме монітор

Користувач зможе вільно перемикатися між режимами – згинатися пристрій буде до радіуса в 1000 мм, повідомляє 24 канал.

Не пропустіть В LG пояснили практичне застосування прозорих дисплеїв

Виробник зазначив, що плоский екран більше підійде для перегляду кіно, а у зігнутому режимі зручніше грати у відеоігри. Новинка буде підтримувати роздільну здатність до 4К, частоту оновлення від 40 до 120 Гц, а діагональ складе 48 дюймів.

В основі монітора покладена технологія CSO (Cinematic Sound OLED), яка дозволяє перетворити весь OLED-дисплей у динамік за допомогою спеціальної плівки товщиною в 0,6 мм, повідомляє Engadget. Це зробить монітор ще тоншим, оскільки в його конструкції не передбачені традиційні динаміки.



Гнучкий монітор LG для розваг покажуть на CES 2021

Це не перша подібна розробка від LG. У 2020 році компанія представила 65-дюймовий дисплей, здатний згинатися, але в ньому не було технології CSO, що робило конструкцію помітно товстішою.