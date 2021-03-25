Ще не встигла технологія 5G розповсюдитись по світу, як технологічні компанії кинулись впроваджувати наступне покоління мереж. Дослідження і розробка ведуться вже давно, і ось тепер компанія LG зробила заяву, пообіцявши розгорнути комерційну мережу 6G до кінця десятиліття.

Компанія LG Electronics разом зі співробітниками Корейського інституту передових технологій (KAIST) веде активні дослідження в області мобільного зв'язку шостого покоління. Нові мережі забезпечать подальше збільшення пропускної здатності і зниження затримок.

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Доведеться зачекати: коли впровадять нові мережі

LG також уклала договір з американською компанією Keysight, що виробляє спеціалізоване тестове обладнання. За умовами Угоди про співпрацю, сторони працюють над системами 6G, що використовують терагерцевий діапазон. Ключову стадію досліджень завершать до 2024 року.

Проте це не означає, що технологія одразу буде запущена у використання. На запуск комерційних мереж 6G потрібен додатковий час. Відзначається, що LG розраховує розгорнути перші такі сервіси до кінця десятиліття — орієнтовно у 2029 році.

Передбачається, що мережі шостого покоління забезпечать швидкість передачі даних до 1 Тбіт/с. Для порівняння: для 5G-сервісів визначено максимальний показник на рівні 20 Гбіт/с.

Впровадження технологій 6G дасть поштовх новим інтернет-сервісам, інтерактивним платформам, системам управління підприємствами та розумним транспортом.