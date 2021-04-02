Більше ніяких смартфонів: LG не змогла продати мобільний бізнес і ліквідує його

LG протягом декількох місяців намагалася знайти покупця на свій мобільний бізнес. Проте зацікавлених у цьому не знайшлося. Компанія вирішила просто ліквідувати збитковий підрозділ.

За даними джерела, LG вела переговори про продаж свого мобільного підрозділу відразу з декількома потенційними покупцями. Одним з них південнокорейське видання називає в'єтнамську корпорацію Vingroup.

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Результати переговорів

Однак домовитись ні з нею, ні з іншими сторонами не вдалося. Компанія також пробувала розпродати мобільний бізнес по частинах, але і цей план не спрацював. Тому було прийнято рішення розпочати розпуск мобільного підрозділу. Працівників не звільнятимуть. Їх переведуть на інші напрямки.

Доля мобільного підрозділу LG виявилася сумною, але очікуваною. Протягом років він приносив компанії лише збитки, тоді як інші напрямки виробництва показували постійне і істотне зростання. Компанія не змогла не тільки подолати конкурентів, кількість яких істотно зросла, а й навіть зрівнятися з ними.

У 2020 році LG змістила акцент з флагманських апаратів у бік випуску більш доступних смартфонів з преміальним зовнішнім виглядом, як та ж модель LG Velvet, а також зайнялася розробкою незвичайних моделей смартфонів. Одним з останніх таких прикладів є модель LG Wing з двома екранами і поворотним механізмом. Але цього виявилося недостатньо: минулого року компанія знову звітувала про збитки.

Дизайнерський смартфон LG Velvet, оцінений у 700 доларів / Фото LG

У LG відмовляються коментувати ліквідацію мобільного бізнесу. Лише відзначають, що як і раніше розглядаються всі варіанти. Однак численні джерела в індустрії стверджують, що оголошення про закриття мобільного підрозділу LG буде озвучено 5 квітня, в ході чергових зборів правління компанії.