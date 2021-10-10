Лежала в бурштині 16 мільйонів років: вчені знайшли рідкісну скам’янілість

Вчені з Гарварду виявили у бурштині залишки мікроскопічного створіння, відомого своєю витривалістю – тихоходи. Знахідка стала сенсаційною – донині ніхто не зміг знайти залишки цих тварин.

Чудово збережене скам’яніле створіння віднесли до нового виду та роду – ця тихоходка виявилась напрочуд рідкісним експонатом.

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Що відомо про тварину

У шматочку бурштину наукові виявили тіло тардигради, або тихоходи – мікроскопічної істоти, яка дивує світ своєю витривалістю. Цих тварин порівнюють з крихітними ведмедиками чи поросятами, проте насправді тихоходки – найстійкіші тварини на планеті.

Дослідження показали, що тардигради витримують надлюдські температури, радіацію, величезний тиск та навіть космічний вакуум. У тварин стріляли та заморожували на десятки років – вони вижили за будь-яких умов. Вчені стверджують, що тихоходи житимуть навіть через 5 мільярдів років і зможуть застати загибель Сонця.

Тіло тихоходи у бурштині – неймовірна рідкість, яка допоможе вченим дослідити цих тварин детальніше / Фото NJIT

Єдине, що непідвладне тілу тардигради – скам’янілість. Їх маленькі тіла після смерті не можуть витримати тиску та розкладаються, тому зразок бурштина з тихоходою всередині став сенсацією в науковому колі.

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Як давно тихохода лежить у камені

Нещодавно дослідники Гарварду та Технологічного інституту Нью-Джерсі виявили шматочок бурштину з комахами та фрагментами рослин всередині. Вік каменю з Домініканської Республіки – приблизно 16 мільйонів років.

З якої ери тихохода лежить у бурштині Вік бурштину припадає на Вік бурштину припадає на кайнозойську еру – епоху, коли вимерлих гігантів (динозаврів, птеродактилів та рептилій) замінили невеликі створіння. У кайнозої почалися формування континентів та зміна клімату. Ця ера є найновішою в геологічній історії Землі і триває досі. Саме ця ера ознаменувалася появою першої людини.

Бурштин, який досліджували науковці, вже був добре вивчений, проте тихоходу в ньому виявили лише через кілька місяців.

Настільки чудовим є те, що тардигради – це всюдисущі стародавні тварини, які бачили все на Землі: від падіння динозаврів до зростання наземної колонії рослин. Тим не менш, вони майже не мають скам’янілостей, які можуть розповісти про них більше. Знайти будь-які залишки – це зворушливий момент,

– розповів автор дослідження Філ Барден.

Скам’яніла тардиграда має приблизно пів міліметра в довжину та є найкращим збереженим прикладом тварини. За цим зразком вчені можуть досліджувати тихоходу від кігтів і до ротових частин – тіло чудово збереглося.

Тихоходу в бурштині помітили не одразу – крихітний організм виявили за кілька місяців / Фото NJIT

Науковці зробили висновки, що ця тардиграда настільки відрізняється від сучасних, що їй призначать новий окремий рід – Paradoryphoribius chronocaribbeus.

Ми вперше побачили внутрішню анатомію скам’янілості та знайшли комбінації символів у цьому зразку, які зараз ми не бачимо у живих організмах. Тепер ми можемо дослідити еволюційні зміни, які зазнала ця група організмів протягом мільйонів років,

– зазначив співавтор дослідження Марк Мапало.