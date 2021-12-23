Левітація – реальна, й науковці знають, як її досягнути

Левітація – це можливість об'єкта відірватися від поверхні без будь-яких двигунів та компенсувати силу тяжіння цього тіла. Левітуючі дослідницькі апарати стали б дуже корисними для науки.

Винахідники Массачусетського технологічного інституту (МІТ) розробляють незвичну та цікаву "машину" – дослідницький космічний апарат, який має здатність левітувати. Здавалося б, що це фантастика, але сучасна наука здатна й на таке.

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Концепт дослідницького левітуючого апарату / Фото MIT

Деталі проєкту левітуючого апарату

На безповітряних космічних тілах, наприклад, на Місяці чи астероїдах, поверхневий заряд достатньо сильний, щоб підіймати у "повітря" ґрунт цих космічних тіл. Електричне поле утворюється завдяки впливу сонячного випромінювання. Процес схожий до того, як статична електрика змушує волосся стояти дибки. Науковці МІТ вирішили, що цей ефект можна використати, щоб побудувати дослідницький апарат, який вивчатиме такі безповітряні тіла.

Раніше пропонувалося використовувати зонд, який би мав поверхню із майлара, який мав би такий же заряд, що і поверхня космічного тіла. Але маса такого пристрою була б жорстко обмежено й, наприклад, на Місяці він працювати уже не зміг би, адже гравітація супутника була б занадто потужна. Тому інженери МІТ пішли трішки іншим шляхом й запропонували "летючу тарілку".

Іонна сила

Концепція інженерів МІТ базується на використанні іонно-рідинного двигуна. Двигуни ці працюватимуть завдяки розплавленій солі. Якщо до рідини прикласти напругу, то та іони отримують необхідний заряд та випромінюється з певною силою, додатково заряджаючи реголіт під собою. Це створюватиме достатньо відштовхувальної електростатичної сили, щоб підняти апарат та змусити його левітувати.

Звісно, що й такі апарати будуть мати обмежену вагу. Але вони матимуть велику перевагу над "класичними" апаратами – вони будуть літати, що дозволить долати перешкоди. Це забезпечить більші можливості під час досліджень астероїдів та важкодоступних місць на Місяці.