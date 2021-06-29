Lenovo представила планшети Yoga Tab 11 і Tab P11 Plus: чим вони цікаві
Джерело:Gizmochina
Китайський техногігант Lenovo анонсував серію нових планшетів. Окрім флагманського Yoga Tab 13 на ринку з'явилися більш доступні Yoga Tab 11 і Tab P11 Plus. Пристрої пропонують користувачам широкий функціонал за помірну ціну.
Yoga Tab 13
Планшетний комп'ютер преміального рівня Yoga Tab 13, продажі якого почнуться у наступному місяці,працюватиме під управлінням операційної системи Android 11. Однією з основних фішок ґаджета є можливість його використання у ролі додаткового дисплея.
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Пристрій працює на базі процесор Snapdragon 870 розробки Qualcomm. Чіп об'єднує вісім ядер Kryo 585 з тактовою частотою до 3,2 ГГц і графічний процесор Adreno 650. Об'єм оперативної пам'яті LPDDR5 становить 8 Гбайт.
Планшет Yoga Tab 13 / Фото Lenovo
Планшет обладнаний 13-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 2160х1350 пікселів, яскравістю 400 кд/м2 і 100-відсотковим охопленням колірного простору sRGB. Виробник також заявляє про підтримку технології Dolby Vision.У ролі додаткового дисплея для ноутбука пристрій можна застосувати завдяки інтерфейсу HDMI.
Lenovo обіцяє час автономної роботи на одній зарядці до 12 годин при перегляді відео. Акумуляторна батарея у планшета на 10 000 мА/год
Ціна планшета Yoga Tab 13
Придбати новинку можна буде за орієнтовною ціною від 680 доларів (≈18 593 гривні).
Yoga Lenovo Yoga Tab 11
- Планшет Yoga Tab 11 базується на чіпсеті MediaTek Helio G90T і доступний вкупі з 4 або 8 Гбайтами оперативної пам'яті.
- Ємність накопичувача може становити 128 або 256 Гбайт.
- Пристрій оснащується 11-дюймовою IPS-матрицею з роздільною здатністю 2К та підтримкою Dolby Vision.
- За якісний звук відповідають чотири динаміки JBL з підтримкою Dolby Atmos.
- Lenovo Yoga Tab 11 може похвалитися акумулятором ємністю 7500 мА/год з підтримкою швидкої 20-Вт зарядки.
- У ролі операційної системи використовується актуальна Android 11.
Планшет Lenovo Tab P11 Plus
На відміну від Yoga Tab 11, що виділяється незвичайним дизайном з відкидною підставкою, Tab P11 Plus має більш традиційний зовнішній вигляд.
Планшет Lenovo Tab P11 Plus / Фото Lenovo
- Пристрій працює на чіпі Helio G90T і пропонує користувачам 6 Гбайт оперативної пам'яті.
- Ємність накопичувача становить 128 Гбайт.
В цілому, характеристики Tab P11 Plus відповідають параметрам Yoga Tab 11:
- планшет оснащується 11-дюймовою IPS-матрицею з роздільною здатністю 2К;
- тут є чотири динаміки з підтримкою Dolby Atmos;
- акумуляторна батарея на 7500 ма/год з підтримкою 20-Вт зарядки.
Ціни планшетів Yoga Tab 11 і Tab P11 Plus
Обидва планшети з'являться в наступному місяці з такими цінниками:
- Yoga Tab 11 від 415 доларів (≈11 347 гривень).
- Tab P11 Plus від 360 доларів (≈9 843 гривні).