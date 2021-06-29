Yoga Tab 13

Планшетний комп'ютер преміального рівня Yoga Tab 13, продажі якого почнуться у наступному місяці,працюватиме під управлінням операційної системи Android 11. Однією з основних фішок ґаджета є можливість його використання у ролі додаткового дисплея.

Цікаво Усі ноутбуки на Windows 11 повинні будуть мати веб-камеру

Пристрій працює на базі процесор Snapdragon 870 розробки Qualcomm. Чіп об'єднує вісім ядер Kryo 585 з тактовою частотою до 3,2 ГГц і графічний процесор Adreno 650. Об'єм оперативної пам'яті LPDDR5 становить 8 Гбайт.



Планшет Yoga Tab 13 / Фото Lenovo

Планшет обладнаний 13-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 2160х1350 пікселів, яскравістю 400 кд/м2 і 100-відсотковим охопленням колірного простору sRGB. Виробник також заявляє про підтримку технології Dolby Vision.

У ролі додаткового дисплея для ноутбука пристрій можна застосувати завдяки інтерфейсу HDMI.

Lenovo обіцяє час автономної роботи на одній зарядці до 12 годин при перегляді відео. Акумуляторна батарея у планшета на 10 000 мА/год

Ціна планшета Yoga Tab 13

Придбати новинку можна буде за орієнтовною ціною від 680 доларів (≈18 593 гривні).

Yoga Lenovo Yoga Tab 11

Планшет Yoga Tab 11 базується на чіпсеті MediaTek Helio G90T і доступний вкупі з 4 або 8 Гбайтами оперативної пам'яті.

базується на чіпсеті MediaTek Helio G90T і доступний вкупі з 4 або 8 Гбайтами оперативної пам'яті. Ємність накопичувача може становити 128 або 256 Гбайт.

Пристрій оснащується 11-дюймовою IPS-матрицею з роздільною здатністю 2К та підтримкою Dolby Vision.

За якісний звук відповідають чотири динаміки JBL з підтримкою Dolby Atmos.

Lenovo Yoga Tab 11 може похвалитися акумулятором ємністю 7500 мА/год з підтримкою швидкої 20-Вт зарядки.

У ролі операційної системи використовується актуальна Android 11.

Планшет Lenovo Tab P11 Plus

На відміну від Yoga Tab 11, що виділяється незвичайним дизайном з відкидною підставкою, Tab P11 Plus має більш традиційний зовнішній вигляд.



Планшет Lenovo Tab P11 Plus / Фото Lenovo

Пристрій працює на чіпі Helio G90T і пропонує користувачам 6 Гбайт оперативної пам'яті.

Ємність накопичувача становить 128 Гбайт.

В цілому, характеристики Tab P11 Plus відповідають параметрам Yoga Tab 11:

планшет оснащується 11-дюймовою IPS-матрицею з роздільною здатністю 2К;

тут є чотири динаміки з підтримкою Dolby Atmos;

акумуляторна батарея на 7500 ма/год з підтримкою 20-Вт зарядки.

Для користувачів, які планують використовувати пристрій для робочих завдань, Lenovo розробила аксесуар у вигляді обкладинки з вбудованою клавіатурою і трекпадом.

Ціни планшетів Yoga Tab 11 і Tab P11 Plus

Обидва планшети з'являться в наступному місяці з такими цінниками: