Yoga Tab 13
Планшетний комп'ютер преміального рівня Yoga Tab 13, продажі якого почнуться у наступному місяці,працюватиме під управлінням операційної системи Android 11. Однією з основних фішок ґаджета є можливість його використання у ролі додаткового дисплея.
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Пристрій працює на базі процесор Snapdragon 870 розробки Qualcomm. Чіп об'єднує вісім ядер Kryo 585 з тактовою частотою до 3,2 ГГц і графічний процесор Adreno 650. Об'єм оперативної пам'яті LPDDR5 становить 8 Гбайт.
Планшет Yoga Tab 13 / Фото Lenovo
Планшет обладнаний 13-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 2160х1350 пікселів, яскравістю 400 кд/м2 і 100-відсотковим охопленням колірного простору sRGB. Виробник також заявляє про підтримку технології Dolby Vision.
Lenovo обіцяє час автономної роботи на одній зарядці до 12 годин при перегляді відео. Акумуляторна батарея у планшета на 10 000 мА/год
Ціна планшета Yoga Tab 13
Придбати новинку можна буде за орієнтовною ціною від 680 доларів (≈18 593 гривні).
Yoga Lenovo Yoga Tab 11
- Планшет Yoga Tab 11 базується на чіпсеті MediaTek Helio G90T і доступний вкупі з 4 або 8 Гбайтами оперативної пам'яті.
- Ємність накопичувача може становити 128 або 256 Гбайт.
- Пристрій оснащується 11-дюймовою IPS-матрицею з роздільною здатністю 2К та підтримкою Dolby Vision.
- За якісний звук відповідають чотири динаміки JBL з підтримкою Dolby Atmos.
- Lenovo Yoga Tab 11 може похвалитися акумулятором ємністю 7500 мА/год з підтримкою швидкої 20-Вт зарядки.
- У ролі операційної системи використовується актуальна Android 11.
Планшет Lenovo Tab P11 Plus
На відміну від Yoga Tab 11, що виділяється незвичайним дизайном з відкидною підставкою, Tab P11 Plus має більш традиційний зовнішній вигляд.
Планшет Lenovo Tab P11 Plus / Фото Lenovo
- Пристрій працює на чіпі Helio G90T і пропонує користувачам 6 Гбайт оперативної пам'яті.
- Ємність накопичувача становить 128 Гбайт.
В цілому, характеристики Tab P11 Plus відповідають параметрам Yoga Tab 11:
- планшет оснащується 11-дюймовою IPS-матрицею з роздільною здатністю 2К;
- тут є чотири динаміки з підтримкою Dolby Atmos;
- акумуляторна батарея на 7500 ма/год з підтримкою 20-Вт зарядки.
Ціни планшетів Yoga Tab 11 і Tab P11 Plus
Обидва планшети з'являться в наступному місяці з такими цінниками:
- Yoga Tab 11 від 415 доларів (≈11 347 гривень).
- Tab P11 Plus від 360 доларів (≈9 843 гривні).