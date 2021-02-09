Lenovo відзвітувала про рекордну виручку

Компанія Lenovo Group випустила звіт з фінансовими підсумками третього кварталу. Зокрема, в компанії заявили про рекордну виручку, що склала 17,2 мільярда доларів та збільшилась на 22% рік до року.

Як розповіли у пресслужбі Lenovo, чистий прибуток також зріс на 53% та досяг 395 мільйона доларів.

До теми Секретний проєкт Apple: з'явилися деякі деталі

Прогнози

Як кажуть в компанії, Lenovo бачить позитивні перспективи на 2021 рік. Віддалена робота, навчання та розваги із дому забезпечить довгострокове зростання попиту на продукцію компанії.

Зокрема, експерти прогнозують, що ринок ПК лише зростатиме. Загальний об’єм ринку в 2020 році перевищив 300 мільйонів одиниць.

Тож компанія вирішила зосередити роботу на інноваціях та на підвищенні рівня операційної діяльності, щоб задовольнити високий попит на пристрої у майбутньому.

З 1 квітня 2021 року бізнес Lenovo Group буде розділено на 3 основні напрями, що відповідають 3S-стратегії компанії: