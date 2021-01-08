Компанія Lenovo офіційно представила мобільний прототип персонального комп'ютера. Він отримав назву LAVIE MINI і був розроблений у співпраці NEC Corporation.

Пристрій отримав компактний корпус вагою 579 грамів. До LAVIE MINI можна прикріпити геймпад з вібромотором для тактильної віддачі, передає Gizmochina.

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Характеристики

Девайс отримав 8-дюймовий сенсорний дисплей WUXGA з роздільною здатністю 1920 х 1200 пікселів. Він працює на базі процесора Intel Core i7 11-го покоління у парі з графічним Intel Iris Xe. На вибір у користувача 12 або 16 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ пам'яті SSD.

Кишеньковий комп'ютер Lenovo LAVIE MINI / Фото gizmochina.com

LAVIE MINI також має док-станцію, яка дає змогу підключати пристрій до телевізора.

Подробиць про вартість, а також доступність кишенькового трансформованого ПК LAVIE MINI на різних ринках, поки немає.