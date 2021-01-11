Lenovo показала нові смарт-окуляри ThinkReality A3: чим цікаві
Компанія Lenovo представила свої фірмові розумні окуляри ThinkReality A3. Виробник каже, що це один з найбільш універсальних девайсів в категорії смарт-окулярів для корпоративних клієнтів.
Lenovo ThinkReality A3 анонсували в рамках виставки CES 2021. Це пристрій для 3D-візуалізації і використання в робочих процесах із застосуванням доповненої реальності.
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Чим цікаві
ThinkReality A3 нагадують масивні сонцезахисні окуляри, при цьому користувачі можуть обирати корпус-оправу.
Девайс працює на базі платформи Qualcomm Snapdragon XR1. Новинка може відображати до п'яти віртуальних дисплеїв з роздільною здатністю 1080p.
Також окуляри мають 8-мегапіксельну камеру, що забезпечує запис відео. Є також дві камери «риб'яче око» системи відстежування місцеположення SLAM (Simultaneous Localization And Mapping).
У версії смарт-окулярів для ПК використовуються програмні інструменти і додатки Windows.
Як каже виробник, смарт-окуляри ThinkReality A3 можна використовувати у різних сценаріях: від заводських цехів і лабораторій до торгових приміщень і готелів.
Ціна поки не оголошена, вони надійдуть у продаж всередині 2021 року.
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