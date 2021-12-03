За словами виробника, її новинка Motorola Edge X30 першою в історії набрала 1 мільйон балів у популярному тестовому додатку AnTuTu. Все завдяки потужному флагманському чипу Qualcomm.

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Коли вийде Motorola Edge X30

1 грудня компанія розкрила подробиці про майбутній смартфон. Перш за все назвали дату анонсу. Як і очікувалося, відбудеться повноцінна презентація вже 9 грудня. Продажі почнуться 15 грудня.

Цю інформацію розмістив на офіційній сторінці Lenovo в соціальній мережі Weibo генеральний директор підрозділу смартфонів Lenovo Чен Цзін.

Також була опублікована фотографія з десятками нових смартфонів, готових до відправлення.



Смартфони Motorola Edge X30 готові до відправлення в магазини / Фото Чен Цзін

Директор додав, що поліпшення продуктивності мобільних пристроїв відбувається в той час, коли технологія віртуальної реальності стає все більш популярною, а світ зміщується в бік метаверсу.

Про це він згадав невипадково, адже компанія Qualcomm, відповідальна за випуск чипів Snapdragon 8 Gen 1, робить велику ставку на штучний інтелект у своїх нових процесорах. А точніше на їхню здатність вирішувати важкі завдання за допомогою розумних алгоритмів та конкурувати з продуктами Apple і Google. Останні восени 2021 року випустили смартфони iPhone 13 і Pixel 6 з потужними інструментами обробки машинного навчання.



Такий зовнішній вигляд приписують новому Motorola Edge X30 / Фото OnLeks

100 смартфонів у подарунок

Крім усього іншого, компанія оголосила, що роздасть 100 смартфонів Motorola Edge X30 шанувальникам. На жаль, смартфони розігрують тільки між користувачами соцмережі Weibo в Китаї. Там новинку вже можна передзамовити.