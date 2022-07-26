Європейські лелеки перестали мігрувати до Африки й живуть на сміттєзвалищах Іспанії

Новий звіт агентства AFP розповідає, що близько 70 відсотків лелек більше не мігрують до Африки. Причина цих радикальних змін їхнього способу життя досить традиційна: людська діяльність.

Мова йде не лише про птахів, народжених в Іспанії, а й про тих, що походять з європейських країн, розташованих далі на півночі, таких як Данія, Німеччина та Нідерланди. Раніше Іспанія була лише зупинкою на шляху щорічної міграції до Африки, але тепер значна кількість білих лелек залишається в країні.

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Баланс природи похитнувся

Експерти зазначають: лелеки проводять зиму в Іспанії в основному через легкодоступну їжу, яку вони можуть знайти на звалищах. У багатьох іспанських містах в останні десятиліття з'явилися величезні осередки сміття, де птахи цілий рік можуть знайти собі їжу. На кожне з таких щодня надходить від 200 до 300 тонн харчових відходів і лелеки відразу направляються туди.

У багатьох іспанських містах в останні десятиліття з'явилися величезні осередки сміття, де птахи цілий рік можуть знайти собі їжу. На кожне з таких щодня надходить від 200 до 300 тонн харчових відходів і лелеки відразу направляються туди. Також свою роль зіграли зміни клімату – зими на Піренейському півострові стали більш м'якими, дозволивши їм перебувати північніше, ніж зазвичай.

– зими на Піренейському півострові стали більш м'якими, дозволивши їм перебувати північніше, ніж зазвичай. Крім того, зимівля в Іспанії дозволяє уникнути небезпечного перетину 14-кілометрової Гібралтарської протоки, що відокремлює країну від Марокко. Часто там дмуть сильні вітри і багато птахів просто гинуть в дорозі.

Дорослі лелеки, які вже здійснювали подорож, не хочуть повторювати цей досвід. Оскільки вони переселяються, щоб знайти їжу, відкрите сміттєзвалище для них — це буфет, де можна їсти все, що ти хочеш. Більше не потрібно йти,

– каже Альмудена Соріано, ветеринарка з Мадрида.



Білі лелеки на сміттєзвалищах Іспанії / Фото PIERRE-PHILIPPE MARCOU AFP



Білі лелеки на сміттєзвалищах Іспанії / Фото PIERRE-PHILIPPE MARCOU AFP

Звіт зазначає, що деякі лелеки все ще повертаються на північ Європи після зими, однак багато з них назавжди залишаються в Іспанії. Молоді лелеки все ще мають інстинкт мігрувати до Африки, але вони здійснюють цю подорож без батьків, що позначається на безпеці й виживанні.