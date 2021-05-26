Lego випустить набір із понад 11 000 деталей – найбільший у своїй історії: що це буде

Данська компанія Lego анонсувала випуск набору, який складатиметься з 11 695 деталей. Це найбільша кількість елементів конструктора, яку коли-небудь випускав виробник.

Зараз найбільший конструктор Lego – модель Колізею з понад 9000 деталей. Проте скоро цей рекорд поб'є новий набір з лінійки Lego Art.

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Що це буде

Повідомляється, що новий набір буде картою світу. Настінне панно буде складатися з 11 695 деталей Lego. Набір стане найбільшим з коли-небудь випущених компанією, розповіли в пресслужбі компанії.

Розмір зібраної карти – 104х65 сантиметрів.

У комплекті – 40 пластин з тайлами, які збираються в три сегменти, — це дозволяє зібрати карту трьома способами, розмістивши по центру одну з частин світу за власним бажанням.

У наборі також буде рамка для готової картини та кріплення. За допомогою конструктора компанія хоче нагадати клієнтам про подорожі.

Набір "Карта світу" з'явиться з 1 червня у магазинах.