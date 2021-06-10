У машинку навіть можна заправляти папір. При натисканні клавіш з буквами буде пересуватися і важіль уздовж рядка.

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Єдиний недолік такої машинки – її не можна заправляти чорнилом.

Набір заснований на дизайні фаната Lego Стіва Гіннесса.

Я спроєктував і побудував цю репліку друкарської машинки, яка має робочий ручний колінчастий механізм. Я спочатку розробив цю ідею, коли був на телешоу Legomasters у Великій Британії. Відтоді продовжував удосконалювати конструкцію,

– розповідає Стів Гіннес

Друкарська машинка від Lego / Фото thebrickfan

Автор присвятив ідею своїй дружині. Він упевнений: це веселий і унікальний проєкт Lego Ideas, який демонструє універсальність кожної "цеглинки" Lego. Він буде виглядати приголомшливо на будь-якому столі шанувальників Lego, вдома або навіть в офісі на роботі.

Друкарська машинка від Lego: відео

Всього в наборі 2079 деталей. Він надійде в продаж 1 липня, рекомендована роздрібна ціна 199,99 долара.