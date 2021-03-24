LEGO разом з NASA представила набір Space Shuttle Discovery до 40 річниці запуску

Джерело:24 канал
Компанія LEGO анонсувала набір Space Shuttle Discovery. Він присвячений 40-річчю першого запуску космічного корабля Шаттл. Модель не лише повторює повнорозмірний аналог у найдрібніших деталях, але й відтворює одну з найбільш відомих та історичних місій: запуску космічного телескопа Hubble.
LEGO не вперше відтворює космічні кораблі NASA, однак саме ця модуль, за словами представників компанії, найбільший деталізована. До її створення були причетні безпосередньо фахівці NASA, а сама модель складається з 2354 елементів. Зпосеред низки звичних деталей тут є спеціальні елементи для відсіку корисного навантаження і частини вітрового скла.
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Після збирання модель відповідає масштабу 1:70 і має чималі розміри: 21,59 см у висоту, 53,34 см у довжину і 34,29 см у ширину. Набір поставляється з двома спеціальними стендами та моделлю космічного телескопа Hubble.
Шаттл у зібраному вигляді / Фото LEGO
Модель шаттла Discovery з телескопом Hubble / Фото LEGO
Модель космічного телескопа Hubble / Фото LEGO
LEGO Space Shuttle Discovery з'явиться у продажі 1 квітня. За набір попросять чималі 200 доларів, що приблизно виллється у 6000 гривень.