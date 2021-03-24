LEGO разом з NASA представила набір Space Shuttle Discovery до 40 річниці запуску

Компанія LEGO анонсувала набір Space Shuttle Discovery. Він присвячений 40-річчю першого запуску космічного корабля Шаттл. Модель не лише повторює повнорозмірний аналог у найдрібніших деталях, але й відтворює одну з найбільш відомих та історичних місій: запуску космічного телескопа Hubble.

Чим особлива модель шаттла від LEGO

LEGO не вперше відтворює космічні кораблі NASA, однак саме ця модуль, за словами представників компанії, найбільший деталізована. До її створення були причетні безпосередньо фахівці NASA, а сама модель складається з 2354 елементів. Зпосеред низки звичних деталей тут є спеціальні елементи для відсіку корисного навантаження і частини вітрового скла.

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Після збирання модель відповідає масштабу 1:70 і має чималі розміри: 21,59 см у висоту, 53,34 см у довжину і 34,29 см у ширину. Набір поставляється з двома спеціальними стендами та моделлю космічного телескопа Hubble.



Шаттл у зібраному вигляді / Фото LEGO



Модель шаттла Discovery з телескопом Hubble / Фото LEGO

Модель космічного телескопа Hubble / Фото LEGO

Ціна набору й дата виходу

LEGO Space Shuttle Discovery з'явиться у продажі 1 квітня. За набір попросять чималі 200 доларів, що приблизно виллється у 6000 гривень.