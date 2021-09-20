Тепер покласти у рюкзак чи сумку 24-дюймовий монітор зовсім не проблема. Splay являє собою кейс, в який поміщається сам монітор. Він розкривається немов парасолька, утворюючи екран з роздільною здатністю 720 пікселів. Працює прилад за принципом проєктора – спеціальний проєкційний блок будує яскраве зображення на розкритому полотнищі. Вага приладу складає трішки більше за 1 кілограм.

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Монітор-проєктор Splay: дивитись відео

Легкий монітор для подорожей Splay

Щоб розкрити монітор потрібно натиснути на спеціальний повзунок, який і розкриє "парасольку".

Проєкторний блок керування буде розташований позаду. З його допомогою можна налаштувати яскравість, факус, збільшувати чи зменшувати гучність.

24-дюймовий екран з роздільною здатністю Full HD дає яскраве та насичене зображення.

Від проєкторного блоку можна від'єднати "парасольку", щоб зробити щось на кшталт домашнього кінотеатру – зображення можна проєктувати на стіну. За такого сценарію діагональ складе до 80 дюймів.

Час роботи пристрою – до 4 годин від батареї.

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Splay можна використовувати як другий монітор / Фото Arovia

Другий монітор

Пристрій Splay має вхід HDMI для підключення до ноутбуків чи інших пристроїв. Завдяки цьому зображення можна забезпечити роботу з двома моніторами. Телефони теж, звісно, можна під'єднати до Splay.

Завдяки цим можливостям можна або транслювати фільм на великий 24-дюймовий екран, або грати в ігри на великому моніторі, або ж просто підзарядити свій пристрій від батареї Splay.

Пристрій буде доступний на Kickstarter за ціною 699 доларів. Очікується, що роздрібна вартість Splay становитиме 1299 доларів.