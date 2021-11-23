Легендарні мотоцикли "Дніпро" відродять у вигляді електробайків

23 листопада 2021 , 23:18
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Джерело:

Delfastbikes

Українська компанія Delfast Bikes, котра займається випуском електричних мотоциклів, отримала права на торгову марку "Дніпро", під якою свого часу випускалася серія важких дорожніх мотоциклів з боковим причепом виробництва Київського мотоциклетного заводу. Тепер з цією назвою слід очікувати електробайки.

Дніпро – марка українських укріплених мотоциклів, призначених для важких доріг, військової служби та колишнього КДБ. Це були найпотужніші мотоцикли, вироблені в Радянському Союзі. Поряд з такими мотоциклами, як К-1, М-72, К-750, Київський мотоциклетний завод випустив понад 2 мільйони моделей Дніпра. Випускалися вони до 2012 року.

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Що відомо

  • Delfast придбала всі права на товарний знак, а також технологічні розробки Dnepr у 2021 році.
  • Зараз на сайті компанії вже представлені перші зображення та список характеристик.
  • Крім того, є кнопка для підписки на новини – тим, хто зацікавлений у покупці.


Електромотоцикл Dnepr / Фото Delfast Bikes

  • Електромотоцикл отримає електродвигун потужністю 48 кінських сил, акумулятор на 7,2 коловат-години.
  • Максимальну швидкість обіцяють до 164 кілометрів на годину.
  • Вага майбутньої новинки не перевищить 170 кілограмів.
  • Серійне виробництво планують розпочати у 2023 році.


Електромотоцикл Dnepr / Фото Delfast Bikes

До речі, про випробування прототипа нового мотоцикла Dnepr влітку писало видання NewAtlas. Тоді він встановив рекорд швидкості на змаганнях Bonneville Speed ​​Week 2021, розігнавшись до 172,52 кілометра на годину.

 

Автор: Олександр Гайдамашко