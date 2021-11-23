Легендарні мотоцикли "Дніпро" відродять у вигляді електробайків

23:18

Українська компанія Delfast Bikes, котра займається випуском електричних мотоциклів, отримала права на торгову марку "Дніпро", під якою свого часу випускалася серія важких дорожніх мотоциклів з боковим причепом виробництва Київського мотоциклетного заводу. Тепер з цією назвою слід очікувати електробайки.