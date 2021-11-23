Дніпро – марка українських укріплених мотоциклів, призначених для важких доріг, військової служби та колишнього КДБ. Це були найпотужніші мотоцикли, вироблені в Радянському Союзі. Поряд з такими мотоциклами, як К-1, М-72, К-750, Київський мотоциклетний завод випустив понад 2 мільйони моделей Дніпра. Випускалися вони до 2012 року.
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Що відомо
- Delfast придбала всі права на товарний знак, а також технологічні розробки Dnepr у 2021 році.
- Зараз на сайті компанії вже представлені перші зображення та список характеристик.
- Крім того, є кнопка для підписки на новини – тим, хто зацікавлений у покупці.
Електромотоцикл Dnepr / Фото Delfast Bikes
- Електромотоцикл отримає електродвигун потужністю 48 кінських сил, акумулятор на 7,2 коловат-години.
- Максимальну швидкість обіцяють до 164 кілометрів на годину.
- Вага майбутньої новинки не перевищить 170 кілограмів.
- Серійне виробництво планують розпочати у 2023 році.
Електромотоцикл Dnepr / Фото Delfast Bikes