Дніпро – марка українських укріплених мотоциклів, призначених для важких доріг, військової служби та колишнього КДБ. Це були найпотужніші мотоцикли, вироблені в Радянському Союзі. Поряд з такими мотоциклами, як К-1, М-72, К-750, Київський мотоциклетний завод випустив понад 2 мільйони моделей Дніпра. Випускалися вони до 2012 року.

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Що відомо

Delfast придбала всі права на товарний знак , а також технологічні розробки Dnepr у 2021 році.

, а також технологічні розробки Dnepr у 2021 році. Зараз на сайті компанії вже представлені перші зображення та список характеристик.

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Електромотоцикл Dnepr / Фото Delfast Bikes

Електромотоцикл отримає електродвигун потужністю 48 кінських сил, акумулятор на 7,2 коловат-години.

Максимальну швидкість обіцяють до 164 кілометрів на годину.

Вага майбутньої новинки не перевищить 170 кілограмів.

Серійне виробництво планують розпочати у 2023 році.



Електромотоцикл Dnepr / Фото Delfast Bikes

До речі, про випробування прототипа нового мотоцикла Dnepr влітку писало видання NewAtlas. Тоді він встановив рекорд швидкості на змаганнях Bonneville Speed ​​Week 2021, розігнавшись до 172,52 кілометра на годину.