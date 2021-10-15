Легендарна Palm повернеться на ринок з новим ґаджетом

Palm була відома багатьом на початку 2000-х як один з головних виробників кишенькових персональних комп'ютерів (КПК). Кілька років тому, у 2018 році, компанія спробувала повернутися на ринок з крихітним Android-смартфоном Palm Phone, який не здобув популярності. Тепер Palm має намір спробувати знову з новим пристроєм.

Palm опублікувала пост у соцмережі Twitter, в якому дала зрозуміти, що представить "щось особливе" 26 жовтня. Судячи з опублікованого зображення, мова йде про пару TWS-навушники.

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Що відомо про загадковий ґаджет Palm

На жаль, характеристики пристрою не розкриваються, проте, враховуючи філософію Palm, яка ґрунтується на усуненні від непотрібних відволікаючих чинників, можна припустити, що новинка зможе похвалитися підтримкою активного шумозаглушення.

Незалежно від того, що запропонує користувачам Palm, їй доведеться вийти на ринок, що сформувався і зіткнутися з такими впливовими конкурентами, як Apple, Samsung, JBL і низкою інших компаній, які знайшли свою нішу та вже завоювали довіру споживачів.