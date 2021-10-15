Palm опублікувала пост у соцмережі Twitter, в якому дала зрозуміти, що представить "щось особливе" 26 жовтня. Судячи з опублікованого зображення, мова йде про пару TWS-навушники.
Цікаво Amazfit оновила лінійку смартгодинників: нові GTR 3 Pro, GTR 3 і GTS 3 на власній ОС
Що відомо про загадковий ґаджет Palm
На жаль, характеристики пристрою не розкриваються, проте, враховуючи філософію Palm, яка ґрунтується на усуненні від непотрібних відволікаючих чинників, можна припустити, що новинка зможе похвалитися підтримкою активного шумозаглушення.