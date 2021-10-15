Palm була відома багатьом на початку 2000-х як один з головних виробників кишенькових персональних комп'ютерів (КПК). Кілька років тому, у 2018 році, компанія спробувала повернутися на ринок з крихітним Android-смартфоном Palm Phone, який не здобув популярності. Тепер Palm має намір спробувати знову з новим пристроєм.