Легендарна скріпка Clippy може повернутися у Microsoft 365 в новій ролі

Компанія Microsoft може повернути до життя один з легендарних елементів свого офісного пакету додатків. Мовиться про помічника скріпку Clippy, який з'являвся у додатках Microsoft Office і намагався допомагати користувачам, даючи поради щодо взаємодії з програмним забезпеченням.

У повідомленні розробників у твітері зазначено, що Clippy замінить собою емодзі зі скріпками у Microsoft 365, якщо публікація набере 20 тисяч лайків. Цікаво, що на момент написання новини пост розробників вже набрав понад 131,6 тисячі лайків, а значить, є всі підстави очікувати швидке повернення Clippy в офісні додатки Microsoft, але вже у новій ролі.

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Хто такий Clippy?

Clippy це аватар-помічник, який вперше з'явився у Office 97 та представляв собою офісного помічника, що дає поради з використання додатка.



Помічник Clippy у текстовому редакторі Word / Скриншот andreaborman

Згодом його можна було замінити на робота, м'ячика або ж чарівника. Комусь Clippi подобався, а когось він дратував. Так чи інакше, він залишався частиною Office до 2001 року, коли Microsoft відмовилася від використання Clippy.

Однак знаменита скріпка на деякий час поверталася кілька років тому, коли розробники зробили на її основі набір анімованих стікерів для сервісу Teams. Стікери на основі скріпки проіснували недовго і незабаром були видалені.

Цього разу шанси на повернення Clippy значно вищі. Розробники хотіли отримати 20 тисяч лайків, і користувачі з легкістю подолали цю позначку. Залишається чекати, як скоро легендарна скріпка знову з'явиться у офісних додатках компанії.