Лазівок все менше: західні маркетплейси почали блокувати платежі з російських карт UnionPay

Платіжна система UnionPay належить Китаю і досі була одним зі способів обійти заборону на оплату товарів і послуг з Росії. Однак тепер навіть вона не дозволяє робити покупки громадянам країни-окупанта.

Останні два місяці показали значний ріст попиту на картки платіжної системи UnionPay. На фоні блокування альтернатив і навіть місцевих карт "Мир" росіяни кинулися оформлювати їх як останню надію на нормальну взаємодію з західними сервісами. Однак і тут знедолених окупантів, для яких вихід IKEA з ринку виявився більшою бідою, ніж звірства їхньої армії проти українського народу, спіткали проблеми: багато іноземних магазинів і їхні банки зупиняють будь-які платежі з карт UnionPay, випущених у Росії. Як пише джерело, вплинути на цю ситуацію могла б сама система, зажадавши від еквайрів на місцях виконувати зобов'язання. Але в китайській компанії воліють не втручатися.

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Що відомо

За даними пропагандистів з видання "Коммерсант", зарубіжні онлайн-магазини вирішили особисто не обслуговувати росіян, попри те, що санкції цього не передбачають.

Вони, на думку джерел, дають розпорядження банкам-еквайрам не проводити платежі за російськими картками незалежно від платіжної системи.

Зарубіжні банки не хочуть розбиратися: чи під санкціями російський банк чи ні, тому блокують всю країну.

За оцінками газети, число емітованих карт системи в РФ на сьогодні становить близько півмільйона. Це в десять разів більше, ніж на початок березня.

При цьому істотна частина з них – віртуальні, тобто припускають використання для оплати товарів в інтернет-магазинах.

Зараз карти платіжної системи UnionPay єдині, які приймаються по всьому світу і не перестали працювати через напад Росії на Україну. Однак даний вид карт підтримують далеко не всі банки.