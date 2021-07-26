Французькі військові протестують роботу бойового лазера у морі

Армія Франції випробує бойову лазерну систему HELMA-P для протидії безпілотникам у морі. У ВМС Франції зазначають, що тестування планують провести вже наступного року.

Особливості лазерної гармати для знешкодження безпілотників

Військові вважають основною перевагою лазерної зброї її практично необмежений боєзапас: випромінююча установка стріляє доти, поки не перестає отримувати енергію від джерела живлення. До того ж, лазерний постріл повинен коштувати у кілька разів дешевше, ніж артилерійський.

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Компанії CILAS і Ariane Group приступили до створення HELMA-P в 2017 році. Це система з турелі з набором оптичних сенсорів і бойового лазера потужністю два кіловати. Вона може вражати цілі на відстані одного кілометра.

Випробування HELMA-P почалися в 2020 році, і результати були кращими, ніж очікувалося. Французькі військові сподіваються отримати систему в експлуатацію до 2024 року, коли в Парижі буде проходити Олімпіада. Досі випробування HELMA-P були проведені лише на землі.

Бойовий лазер HELMA-P: дивіться відео

Військово-морські сили Франції планують протестувати лазерну систему в морі в наступному році. На який саме корабель її встановлять, поки невідомо. CILAS каже, що в результаті її хочуть встановити на фрегати.

Крім боротьби з безпілотниками французькі військові спробують використовувати HELMA-P для створення перешкод оптичним засобам і знищення антен.

Розробкою бойових лазерів сьогодні займаються кілька компаній. Наприклад, ізраїльська компанія Elbit Systems створює авіаційний лазер для боротьби з безпілотниками, а американська Lockheed Martin - 300-кіловатний зенітний лазер для захисту об'єктів від вогню із закритих позицій.