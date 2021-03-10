Парад марних винаходів: Lay's вбудувала в браузер систему розпізнавання хрускоту

Багато людей звикли дивитися відеоролики на YouTube і їсти. Часто хрускіт їжі, наприклад чіпсів, може заглушати звук відео. Вирішити проблему допоможе нове розширення для браузера Chrome під назвою Crispy Subtitles from Lay's, яке може автоматично включати субтитри в роликах на YouTube, якщо розпізнає поблизу від пристрою звук хрускоту.

Над розширенням працювали фахівці в'єтнамської дизайн-студії Bliss Interactive спільно з рекламним агентством Happiness Saigon, яке представляє чіпси Lay's у В'єтнамі. На думку розробників, неможливість нормально чути звук відео при поїданні чіпсів є проблемою, через яку користувачам YouTube постійно доводиться підлаштовувати рівень гучності.

Цікаво У Сан-Франциско відкрили станцію, яка вирішить проблему довгої зарядки електромобілів

Як працює розширення

Створений продукт допоможе уникнути незручностей при перегляді, оскільки щоразу, коли розширення визначає хрускіт поблизу пристрою, здійснюється автоматичне включення субтитрів.

Згідно з наявними даними, в процесі розробки Crispy Subtitles from Lay's використали 178 годин записів звуку хрускоту чіпсів. У підсумку були задіяні технології машинного навчання для створення ШІ-моделі розпізнавання хрускоту, яка і стала основою програми.

Після установки в Chrome розширення отримує доступ до вкладки з YouTube і щоразу при розпізнаванні хрускоту запускає субтитри, якщо вони доступні для перегляду відео.

Видання Gizmodo протестувало винахід компанії та підтвердило його працездатність, зазначивши, що для його нормального функціонування чіпсами потрібно хрустіти досить голосно.

Дивіться презентацію розширення від компанії Lay's: відео