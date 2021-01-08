Індійський виробник смартфонів під брендом Lava провів презентацію нових пристроїв. На нашому ринку компанія невідома. Найцікавішою моделлю в лінійці став Lava MyZ, апаратну начинку якого можна вибрати під свої потреби перед покупкою.

В цілому Lava MyZ є досить середньостатистичним смартфоном бюджетного класу. Незалежно від обраних індивідуальних характеристик, апарат буде укомплектований процесором MediaTek Helio G35, IPS-дисплеєм з діагоналлю 6,5 дюйма роздільною здатністю HD+ і акумулятором ємністю 5000 мА/год, йдеться на сайті Lava Mobiles.

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Особливості

Користувач же може вибрати обсяг оперативної пам'яті (2, 3, 4 або 6 гігабайтів), обсяг флешпам'яті накопичувача (32, 64 і 128 гігабайтів), колір (червоний або блакитний), а також основну камеру (подвійну 13+2 або потрійну 13+2+2 мегапікселі) і фронтальну камеру (8 або 16 мегапікселі).



Lava MyZ дозволяє обрати бажані характеристики смартфона / Фото Lava Mobiles

Ціна залежить від обраної конфігурації. Мінімальна вартість базової моделі 95 доларів.

Що цікаво, за програмою Lava Z-up користувачі зможуть звернутися в сервісний центр при бажанні збільшити обсяг оперативної або постійної пам'яті за додаткову плату.

Крім MyZ були представлені інші смартфони сімейства Z: Z1, Z2, Z4 і Z6. Всі вони також належать до бюджетного сегмента.