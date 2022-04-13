Як повідомляє 24 канал, компанія також передала 200 000 євро на гуманітарні цілі та планує продовжувати допомогу.
Цікаво Про діджиталізацію, хмару та особливості роботи в Україні: інтерв'ю з главою компанії Tet
На наш погляд, підтримка жителів України та біженців зараз – це обов'язок будь-якої людини, яка має серце. Разом із колегами ми допоможемо всім, чим зможемо, щоб ця неймовірна агресія та зло були переможені, і ми всі разом повернулися б до відновлення України та, звичайно, подальшого її зростання вже у складі Європейського союзу. Знайте, що ви не одні, і ми зможемо допомогти вам та вашому бізнесу!
– говорить голова правління Tet Улдіс Татарчук.
Директор міжнародного бізнесу та розвитку ЦОД (центр обробки даних) Tet Маріс Сперга говорить:
"Дані є однією з основних цінностей бізнесу. Необхідно, щоб вони були доступні в будь-який час і в будь-якому місці. Ми усвідомлюємо важливість даних для бізнесу, тому готові розробити, впровадити та забезпечити підтримку рішення, яке підходить саме для вас в нинішній ситуації".
Допомога для українського бізнесу
З початку програми допомоги українському бізнесу до Tet звернулися 50 компаній, і 30 із них фахівці Tet вже змогли налаштувати хмарну інфраструктуру.
ІТ-інтегратор пропонує хмарні ресурси для українських підприємців безкоштовно як мінімум на 60 днів, і в разі потреби підприємство готове шукати індивідуальні рішення для конкретного бізнесу і продовжити безкоштовний період. Експерти компанії надають підтримку у міграції та створенні резервних копій, а також консультують з інших питань, щоб допомогти зберегти український бізнес.
Допомога з працевлаштування
Для тих українців, хто вимушений шукати прихистку в Латвії, підприємство пропонує працевлаштування, відповідно до відкритих вакансій, а також надає підтримку місцям, що приймають українські сім'ї, забезпечує дітей технікою та оптичним інтернетом.
Читайте на сайті Як влаштований центр обробки даних: екскурсія дата-центром Dattum
Культурна підтримка
Компанія, як провідний постачальник ТВ-послуг в Латвії, тепер транслює низку українських каналів, у тому числі канали Україна 24 та 1+1 International, на всіх своїх телевізійних платформах. Каналу Україна 24 також забезпечений синхронний переклад на російську та англійську мови.
Новинкою в ефірі телебачення Латвії стала серія документально-музичних відеороликів Spadok, присвячених українській культурі, традиціям та звичаям. Кожен ролик втілює етнічний образ, характерний певному регіону України. Одним з облич проєкту є українська етнічна співачка Росава. Spadok замінив собою контент одного з каналів російського ТБ.