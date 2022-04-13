Як повідомляє 24 канал, компанія також передала 200 000 євро на гуманітарні цілі та планує продовжувати допомогу.

Цікаво Про діджиталізацію, хмару та особливості роботи в Україні: інтерв'ю з главою компанії Tet

На наш погляд, підтримка жителів України та біженців зараз – це обов'язок будь-якої людини, яка має серце. Разом із колегами ми допоможемо всім, чим зможемо, щоб ця неймовірна агресія та зло були переможені, і ми всі разом повернулися б до відновлення України та, звичайно, подальшого її зростання вже у складі Європейського союзу. Знайте, що ви не одні, і ми зможемо допомогти вам та вашому бізнесу!

– говорить голова правління Tet Улдіс Татарчук.

Директор міжнародного бізнесу та розвитку ЦОД (центр обробки даних) Tet Маріс Сперга говорить:

"Дані є однією з основних цінностей бізнесу. Необхідно, щоб вони були доступні в будь-який час і в будь-якому місці. Ми усвідомлюємо важливість даних для бізнесу, тому готові розробити, впровадити та забезпечити підтримку рішення, яке підходить саме для вас в нинішній ситуації".

Допомога для українського бізнесу

З початку програми допомоги українському бізнесу до Tet звернулися 50 компаній, і 30 із них фахівці Tet вже змогли налаштувати хмарну інфраструктуру.

ІТ-інтегратор пропонує хмарні ресурси для українських підприємців безкоштовно як мінімум на 60 днів, і в разі потреби підприємство готове шукати індивідуальні рішення для конкретного бізнесу і продовжити безкоштовний період. Експерти компанії надають підтримку у міграції та створенні резервних копій, а також консультують з інших питань, щоб допомогти зберегти український бізнес.

Важливо! Контактні дані для українського бізнесу щодо безкоштовного перенесення IT-інфраструктури на хмарну платформу Tet Cloud:

e-mail - dc@tet.lv

тел. +371 67 05 11 23, +38 089 320 24 84

Допомога з працевлаштування

Для тих українців, хто вимушений шукати прихистку в Латвії, підприємство пропонує працевлаштування, відповідно до відкритих вакансій, а також надає підтримку місцям, що приймають українські сім'ї, забезпечує дітей технікою та оптичним інтернетом.

Читайте на сайті Як влаштований центр обробки даних: екскурсія дата-центром Dattum

Культурна підтримка

Компанія, як провідний постачальник ТВ-послуг в Латвії, тепер транслює низку українських каналів, у тому числі канали Україна 24 та 1+1 International, на всіх своїх телевізійних платформах. Каналу Україна 24 також забезпечений синхронний переклад на російську та англійську мови.

Новинкою в ефірі телебачення Латвії стала серія документально-музичних відеороликів Spadok, присвячених українській культурі, традиціям та звичаям. Кожен ролик втілює етнічний образ, характерний певному регіону України. Одним з облич проєкту є українська етнічна співачка Росава. Spadok замінив собою контент одного з каналів російського ТБ.