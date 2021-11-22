Принцип "a la carte" – це унікальна можливість створити власний список телеканалів, які цікаві саме вам. Тобто ви самі обираєте цікаві вам канали та контент, який будете переглядати у рамках своєї підписки.

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Чим особлива платформа Tet+

Платформа Tet+ підтримує до п'яти пристроїв одночасно (телевізори з функцією SMART TV, мобільні телефони та планшети), дозволяючи створювати п'ять унікальних облікових записів із функцією продовження перегляду.

Tet+ поєднала телевізійні канали, цифрові матеріали власного виробництва та контент від третіх сторін.

Крім того, платформа дозволяє вибирати канали, а також додавати підписку на стримінговий перегляд фільмів та серіалів.

У платформі Tet+ існує так звана внутрішня валюта чи пункти. Кожен канал має свою "ціну" в пунктах, і користувач може комплектувати їх, як зручно, маючи можливість також у будь-який час внести правки,

– розповідає директорка бізнесу розважальних послуг Tet Інга Аліка-Строда.

У Латвії платформа, окрім ТВ-каналів, локального та міжнародного контенту, пропонує і вміст студії HBO. До планів розвитку входить і можливість агрегувати підписки різних стримінгових сервісів.

Чому це цікаво українцям?

В Україні, яка є одним із головних експортних ринків Tet, компанія досі надавала інтегровані IT-послуги, регулярно входячи до топ-5 постачальників послуг дата-центрів.

Оцінивши перспективи розвитку глобального та українського ринків OTT, на зростання яких вплинула пандемія, а також успішного досвіду Tet на ринку IT-послуг України компанія вирішила пропонувати технологію платформи Tet+ і на експорт.

Довідка. Технологія OTT – це хмарне рішення для потокової передачі, яке гарантує найбільш персоналізований досвід перегляду контенту, а також широкі можливості для вибору вмісту різних жанрів і категорій.

Платформа вже показала хороші результати на домашньому ринку Tet у Латвії – понад 70% нових ТВ-клієнтів Tet обирають підписку на Tet+. Згідно з прогнозом Digital TV Research, доходи глобальної індустрії OTT (Over the Top) збільшаться вдвічі до 2026 року і становитимуть 210 мільярдів доларів США у порівнянні зі 106 мільярдами доларів у 2020 році.

Тенденція зростання спостерігається і в Україні. Наприклад, згідно з даними платформи Sweet.tv, із 15 мільйонів українських домогосподарств 10 мільйонів раніше не споживали платний контент, 1,5 мільйона уже користуються платформами ОТТ, а 4,5 мільйона – послугами платного телебачення.

Створюючи платформу Tet+, ми враховували, що запит на максимально персоналізований контент зростає, і провели понад 700 користувацьких тестів, щоб інтерфейс рішення повністю задовольняв потреби клієнтів,

– зазначила Аліка-Строда.

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