Латвійська компанія Tet відкрила новий центр обробки даних: в Україні у неї 11 відсотків ринку

Попит на хмарні технології стрімко зростає. Відповідно й на послуги ЦОД – також. Згідно з прогнозом Gartner, лише цього року потреба у нових серверах з боку інтернет-компаній зросте на 27 відсотків. Тому Tet прагне розширити свою присутність на ринку.

Як стало відомо, компанія відкриває уже шостий ЦОД. Він матиме 60 нових стійок, які збільшать загальну потужність усієї інфраструктури. У розширення вклали 1,4 мільйона євро.

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Tet на ринку України

Загалом компанія планує розширювати свої можливості на 15 відсотків щороку. Наразі вона експортує 75 відсотків своїх послуг, а Україна є одним з головних її ринків. Якщо у 2020 частка Tet у нашій країні складала 8 відсотків, то у 2021 році вже 11 відсотків.

Одна з причин, чому у нас склалася продуктивна та успішна співпраця з Україною — це і підтримка посольства Латвії в Україні,

— коментує такі показники Улдіс Татарчук, головний виконавчий директор і голова правління Tet.

Аналогічна ситуація й у Латвії: там компанія займає 30 відсотків ринку і зростає значними темпами, як і загалом уся галузь – з 2018 року кількість латвійських підприємців, які використовують хмарні технології, зросла майже вдвічі.

Частка Tet на ринку датацентрів у Латвії становить 30 відсотків, і ми є найвпізнаванішим постачальником послуг ЦОД. Окрім того, три чверті цих послуг ми експортуємо,

— продовжує Улдіс Татарчук.

Одним з найважливіших напрямків діяльності Tet є послуги розміщення даних на своїх серверах. Компанія успішно конкурує на цьому ринку з Microsoft і Amazon. Свій перший центр обробки даних на 20 серверних стійок компанія відкрила ще у 2000 році. Тепер вона має 400 стійок у шести датацентрах і щороку збільшує їх кількість в середньому на 25-30 одиниць.