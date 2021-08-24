Як стало відомо, компанія відкриває уже шостий ЦОД. Він матиме 60 нових стійок, які збільшать загальну потужність усієї інфраструктури. У розширення вклали 1,4 мільйона євро.

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Tet на ринку України

Загалом компанія планує розширювати свої можливості на 15 відсотків щороку. Наразі вона експортує 75 відсотків своїх послуг, а Україна є одним з головних її ринків. Якщо у 2020 частка Tet у нашій країні складала 8 відсотків, то у 2021 році вже 11 відсотків.

Одна з причин, чому у нас склалася продуктивна та успішна співпраця з Україною — це і підтримка посольства Латвії в Україні,

— коментує такі показники Улдіс Татарчук, головний виконавчий директор і голова правління Tet.

Аналогічна ситуація й у Латвії: там компанія займає 30 відсотків ринку і зростає значними темпами, як і загалом уся галузь – з 2018 року кількість латвійських підприємців, які використовують хмарні технології, зросла майже вдвічі.

Частка Tet на ринку датацентрів у Латвії становить 30 відсотків, і ми є найвпізнаванішим постачальником послуг ЦОД. Окрім того, три чверті цих послуг ми експортуємо,

— продовжує Улдіс Татарчук.

Одним з найважливіших напрямків діяльності Tet є послуги розміщення даних на своїх серверах. Компанія успішно конкурує на цьому ринку з Microsoft і Amazon. Свій перший центр обробки даних на 20 серверних стійок компанія відкрила ще у 2000 році. Тепер вона має 400 стійок у шести датацентрах і щороку збільшує їх кількість в середньому на 25-30 одиниць.

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