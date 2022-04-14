Латвія вимагає від Rutube заблокувати трансляцію російських каналів, інакше заблокує весь сервіс

Латвійський медіарегулятор зажадав від відеохостингу Rutube поставити регіональне блокування, яке зупинить трансляцію програм трьох російських пропагандистських телеканалів.

Rutube, чия служба модерації отримала запит, належить російській компанії "Газпром-Медіа", яка своєю чергою повністю підконтрольна владі. Що відповіли на цю вимогу – далі розповідає 24 канал.

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Що сказав Rutube

Мова йде про такі канали:

Росія РТР,

Росія 24,

ТВ Центр Інтернешнл (TVCI).

У "Газпром-Медіа" заявили, що відеоплатформа відмовилася вводити обмеження.

Rutube не планує встановлювати обмеження на поширення російських телеканалів. Російськомовне населення Латвії має право на доступ до об'єктивної інформації про те, що відбувається в Росії та Світі. Ми вважаємо, що спроби блокування російських ЗМІ порушують права російськомовного населення, що суперечить основам Європейської хартії свободи преси. У ній сказано: "Свобода преси життєво необхідна для демократичного суспільства. Кожен уряд зобов'язаний підтримувати, захищати та поважати будь-які ЗМІ в усій їх різноманітності, а також їх політичні, соціальні та культурні місії. Громадськості кожної держави повинен надаватися вільний доступ до всіх національних і зарубіжних ЗМІ та джерел інформації,

– написали на офіційному телеграм-каналі.

Тепер, як пообіцяла латвійська сторона, регулятор "розгляне необхідність" обмеження доступу до сервісу на території країни.

Rutube – це російський аналог американського сервісу YouTube. Він має аналогічну функціональність: створення, обробка, публікація та перегляд відеоконтенту. Заснований у 2006 році, а у 2020-му повністю перейшов під контроль "Газпром-Медіа".