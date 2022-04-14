Rutube, чия служба модерації отримала запит, належить російській компанії "Газпром-Медіа", яка своєю чергою повністю підконтрольна владі. Що відповіли на цю вимогу – далі розповідає 24 канал.
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Що сказав Rutube
Мова йде про такі канали:
- Росія РТР,
- Росія 24,
- ТВ Центр Інтернешнл (TVCI).
У "Газпром-Медіа" заявили, що відеоплатформа відмовилася вводити обмеження.
Rutube не планує встановлювати обмеження на поширення російських телеканалів. Російськомовне населення Латвії має право на доступ до об'єктивної інформації про те, що відбувається в Росії та Світі. Ми вважаємо, що спроби блокування російських ЗМІ порушують права російськомовного населення, що суперечить основам Європейської хартії свободи преси. У ній сказано: "Свобода преси життєво необхідна для демократичного суспільства. Кожен уряд зобов'язаний підтримувати, захищати та поважати будь-які ЗМІ в усій їх різноманітності, а також їх політичні, соціальні та культурні місії. Громадськості кожної держави повинен надаватися вільний доступ до всіх національних і зарубіжних ЗМІ та джерел інформації,
– написали на офіційному телеграм-каналі.
Тепер, як пообіцяла латвійська сторона, регулятор "розгляне необхідність" обмеження доступу до сервісу на території країни.