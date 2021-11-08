Супутники за програмою Landsat розміщуються на так званій сонячно-синхронній орбіті, що дозволяє їм пролітати над однією точкою поверхні планети в один і той же місцевий сонячний час. Така орбітальна конфігурація дуже зручна для супутників дистанційного зондування Землі, адже дозволяє високоякісно сфотографувати будь-яку локацію на поверхні з однаковим освітленням. У NASA опублікували перші фотографії, зроблені Landsat 9.

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Узбережжя Австралії, сфотографоване Landsat 9 / Фото NASA

Опубліковані зображення були зроблені Landsat 9 невдовзі після запуску. Вони дозволяють оцінити спеціалістам якість фотографування та зрозуміти, чи немає ніяких дефектів. Landsat 9 за конструкцією схожий на попередника Landsat 8, але має краще обладнання.

Новий супутник передає на Землю дані з вищою радіометричною роздільною здатністю, а це дозволяє йому виявляти більше деталей та відмінностей на поверхні, особливо у темніших областях, таких як вода або густі ліси. Landsat 9 може розрізняти понад 16 тисяч відтінків кольору із заданою довжиною хвилі. Напротивагу йому, Landsat 7 визначає лише 256 відтінків. Ця підвищена чутливість дозволить користувачам Landsat побачити набагато тонші зміни на поверхні Землі.

Фотографії, зроблені Landsat 9 / Фото NASA

Landsat 9 має два інструменти для захоплення зображень: