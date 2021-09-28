Landsat 9: у космос відправився новий супутник NASA

На орбіті навколо Землі перебувають тисячі супутників: робочих та виведених з експлуатації. Серед них виділяються супутники дистанційного зондування Землі проєкту Landsat. Ці апарати десятиліттями стежать за поверхнею нашої планети, демонструючи антропогенний вплив та забезпечуючи якісні дані. Нещодавно відбувся запуск дев'ятого супутника серії.

У понеділок, 27 вересня 2021 року, ракета-носій Atlas V компанії United Launch Alliance здійнялася в небо з території бази Ванденберг, Каліфорнія, США. Задача "Атласу" полягала у тому, щоб вивести на орбіту супутник Landsat 9. Через 83 хвилини від супутника був отриманий сигнал, який свідчив про нормальну роботу апарату. Тепер зонд буде довгі роки працювати на благо людства, фотографуючи поверхню Землі у різних діапазонах.

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Важливий проєкт Landsat: дивитись відео

Детальніше про проєкт Landsat

Landsat 9 вийде на орбіту, висотою 705 кілометрів. Там він замінить Landsat 7, який буде зведений з орбіти. Новий апарат працюватиме у тандемі з Landsat 8, що забезпечить якісніші дані.

Перший супутник проєкту Landsat був запущений у 1972 році. З того часу зонди безперервно спостерігають за Землею.

Особливо корисні ці дані у сільськогосподарському секторі. Також супутники допомагають дати оцінку антропогенному фактору впливу на планету чи стежити за стихійними лихами:

Ріст міст.

Танення льодовиків через глобальне потепління.

Рух льодовиків, які можуть становити небезпеку для кораблів.

Стеження за пожежами у світі.

Роздільна здатність камер на борту Landsat 9 складає 30 метрів на піксель. Насправді деякі супутники можуть похвалитися кращою якістю знімка, але у проєкті Landsat це не так важливо. Наявна роздільна здатність знімків дозволить ідентифікувати більшість сільськогосподарських культур та вести інші спостереження, передбачені місією.

Супутники дистанційного зондування Землі проєкту Landsat аналогічні супутникам Європейського космічного агентства (ESA) проєкту Sentinel. Завдяки співпраці між NASA та ESA науковці та спеціалісти можуть мати ширший погляд на Землю та її поверхню.