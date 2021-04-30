Попри значну критику лабораторія DxOMark розширює критерії тестування смартфонів: що нового

DxOMark – французька лабораторія, котра займається тестуванням і оцінкою фотоапаратів та смартфонів. До 2019 року вона публікувала огляди професійної фототехніки й об'єктивів, а також камер смартфонів. Тоді вона оголосила про те, що буде оцінювати й інші характеристики. І ось з 10 травня вона додасть на свій сайт новий рейтинг.

Як стало відомо, тепер лабораторія збирається оцінювати акумуляторні батареї смартфонів. Деталей поки мало, але є багато питань, адже організації давно закидають "продажність", необ'єктивність і сумнівність результатів її оцінки.

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Що відомо

Сьогодні на сайті DxOMark публікуються окремо огляди основних і фронтальних камер, тести звуку смартфонів, а також статті, в яких порівнюється якість екранів різних моделей.

Яким чином DxOMark буде оцінювати акумулятори смартфонів, ще належить дізнатися. Але як мінімум два показники можна назвати вже зараз: це ємність та швидкість зарядки.

Скандали, інтриги, розслідування

DxOMark давно критикують за "продажність". Після того, як лабораторія опублікувала розгромний огляд камери Samsung Galaxy S21 Ultra, ціла низка блогерів, оглядачів, журналістів та й звичайних користувачів мережі засипали невдоволеними відгуками її спеціалістів.

Зокрема, лабораторію звинуватили у тому, що вона неодноразово змінювала підхід до тестування, часто піднімаючи старі смартфони в рейтингу набагато вище, ніж вони перебували на момент виходу.

Уже згаданий смартфон Galaxy S21 Ultra у користувачів отримав значно кращі оцінки, що й призвело до непорозумінь – люди просто не знайшли підтвердження тих недоліків, про які говорили в DxOMark.

Після цього подекуди в мережі почали відмовлятися визнавати оцінки лабораторії, а окремі професійні оглядачі й узагалі не беруть її думку до уваги.

Пізніше навіть стало відомо, що у Китаї готуються запустити місцевий аналог з "чесними оглядами".