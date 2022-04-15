З середини квітня жителі північної півкулі зможуть спостерігати Сатурн, Марс, Венеру і Юпітер, які вишикуються в одну лінію на горизонті перед світанком. Парад почне складатися з 17-го числа і досягне максимуму вранці 20-го.

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Як побачити парад планет

Щоб побачити цю подію, прокидайтеся ще до сходу Сонця, близько 4 ранку, і дивіться на схід.

При гарній видимості можна буде розгледіти всі чотири планети, хоча близькість Юпітера до горизонту може його дещо засвітити.

Насправді Сатурн, Марс і Венера ще з березня з'являються на небосхилі разом.

Юпітер приєднається до них в середині квітня, закривши собою Нептун, а 23-го числа і Місяць стане в шеренгу праворуч.

Далі – більше

Квітневий парад, хоча і видовищний, насправді лише репетиція перед ще більш приголомшливою космічною подією, яка відбудеться в червні цього року. 24 червня абсолютно всі планети Сонячної системи стануть у великий парад в такому порядку:

Меркурій,

Венера,

Уран,

Марс,

Юпітер,

Нептун,

Сатурн,

Плутон залишиться трохи віддалено від Сатурна.

Щоб розгледіти три останні, найімовірніше знадобиться бінокль або телескоп. Парад розтягнеться майже на половину неба.