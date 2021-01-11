Державне підприємство Укрзалізниця запустить в роботі чат-ботів у месенджерах Viber та Telegram. Функцією ботів серед іншого буде продаж квитків на потяги.

Проєкт стартує у співпраці з Visa та компанією Middleware Inc., яка виступає технологічним партнером. Працюватиме все на базі технології Corezoid Hyperautomation Engine, повідомляє Укрзалізниця.

Не пропустіть В українському Telegram активізувались шахраї: як не стати жертвою фішингу

Перевізник також анонсував пресконференцію "Укрзалізниця запускає чат-бот у Viber та Telegram з функцією продажу квитків", яка пройде у вівторок 12 січня 2021 року, о 09:30.

Наразі не відомо, як саме відбуватиметься процес купівлі та отримання квитків, однакзручність такого рішення беззаперечна. Деталі про роботу чат-ботів для купівлі квитків від Укралізниці будуть відомі щонайменше після оголошеної пресконференції.

Рух потягів під час локдауну

Нещодавно в Укрзалізниці розповіли, як відбуватиметься курсування поїздів під час локдауну запровадженого з 8 по 24 січня.

Перевізник наголосив, що забезпечить курсування поїздів далекого й приміського сполучення під час чергового посилення карантину в країні, а також подбає про забезпечення усіх протиепідемічних заходів для безпеки пасажирів під час подорожей.