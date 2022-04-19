Квитки на Марс зможуть дозволити собі багато жителів Землі, – Ілон Маск
Глава SpaceX Ілон Маск заявив, що гіпотетична ціна в 100 тисяч доларів за квиток на Червону планету повинна бути по кишені для багатьох жителів Землі. Полетить туди космічний корабель Starship, який наразі активно розробляється.
Нагадаємо, що у SpaceX раніше озвучували плани про спорудження автономного поселення на Марсі протягом найближчих десятиліть. Найбільший в історії космічний корабель Starship повинен бути готовий для цих цілей вже в найближчі роки.
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Якщо переїзд на Марс коштує, наприклад, 100 тисяч доларів, то я думаю, що майже кожен зможе працювати, щоб зрештою накопичити 100 тисяч і мати можливість вирушити на Червону планету, якщо захоче. Ми хочемо зробити це доступним для всіх,
– заявив Маск під час бесіди з куратором конференції TED Крісом Андерсоно.
Під час інтерв'ю мільярдер також згадав про інші варіанти фінансування, включаючи урядові програми та можливість отримання кредиту, який можна використовувати для переселення на іншу планету.
- У минулому Маск оцінював вартість польоту на Марс і назад у суму від 100 до 500 тисяч доларів.
- У 2020 році він заявляв про намір побудувати 1000 космічних кораблів Starship протягом 10 років, щоб до 2050 року відправити на Марс 1 мільйон людей, які займуться будівництвом повністю автономного міста на поверхні Червоної планети.
- Пізніше він також натякав, що перша людина може висадитися на Марсі вже у 2029 році.