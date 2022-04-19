Нагадаємо, що у SpaceX раніше озвучували плани про спорудження автономного поселення на Марсі протягом найближчих десятиліть. Найбільший в історії космічний корабель Starship повинен бути готовий для цих цілей вже в найближчі роки.

Не пропустіть Марсіанські колоністи будуть самі створювати паливо, приймаючи душ: нова розробка

Якщо переїзд на Марс коштує, наприклад, 100 тисяч доларів, то я думаю, що майже кожен зможе працювати, щоб зрештою накопичити 100 тисяч і мати можливість вирушити на Червону планету, якщо захоче. Ми хочемо зробити це доступним для всіх,

– заявив Маск під час бесіди з куратором конференції TED Крісом Андерсоно.

Під час інтерв'ю мільярдер також згадав про інші варіанти фінансування, включаючи урядові програми та можливість отримання кредиту, який можна використовувати для переселення на іншу планету.