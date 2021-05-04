Фото дня: квартет яскравих галактик у процесі злиття

На сайті космічного телескопа Hubble Space Telescope опублікували прекрасний знімок скупчення галактик з позначенням Abell 3827.

Космічна краса скупчення галактик

У центральній частині знімка можна бачити чотири галактики у процесі злиття. Блакитний ореол навколо цього квартету - гравітаційно-лінзірованное зображення значно більш віддаленоїгалактики, що знаходиться за скупченням.

Цікаво Телескопу Hubble вдалося спостерігати формування екзопланети

Скупчення галактик – це гравітаційно-зв'язані системи галактик, одні з найбільших структур у Всесвіті. Розмір в поперечнику становить десятки мільйонів світлових років.

Спостереження чотирьох галактик, що зливаються свідчать про те, що темна матерія навколо однієї з цих галактик рухається разом з цією галактикою, що, можливо, свідчить про наявність взаємодій невідомої природи за участю темної матерії,

– зазначає Європейська Південна Обсерваторія (ESO, European Southern Observatory).



Скупчення галактик Abell 3827 / Фото NASA/ESA/Hubble

Для отримання представленого фото використовувалися два інструменти на борту Hubble:

вдосконалена оглядова камера ACS (Advanced Camera for Surveys);

камера Wide Field Camera 3 (WFC3), здатна захоплювати дані у видимому, ближньому інфрачервоному, ближньому і середньому ультрафіолетовому ділянках електромагнітного спектра.

Інші красиві фото зроблені телескопом Hubble

Hubble продовжує досліджувати різні куточки всесвіту вже більше ніж 30 років. За цей час він зробив неймовірну кількість яскравих фото. Серед них туманності, галактики та інші цікаві об'єкти.