У США відкрили безкоштовний доступ до квантовому комп'ютера на іонних пастках

Більшість створених сьогодні квантових обчислювачів працює на кріогенних кубітах. До деяких з таких систем відкритий вільний доступ, щоб дослідники змогли вивчити нові інструменти. Нещодавно парк доступних квантових систем поповнився унікальним обчислювачем на пастках іонів, який працює при більш високих температурах середовища, ніж звичайні криогенні системи.

Нова установка відкрита для дослідників з усього світу. Квантову систему QScout на пастках іонів у відкритий доступ надала Національна лабораторія Сандія Міністерства енергетики США. Робота на квантовій системі також оплачується Міністерством енергетики, але для дослідників вона буде безкоштовною.

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Як все працюватиме

Перший пакет проєктів для запуску на квантовій системі QScout представили вчені з Університету Індіани. Найближчим часом експерименти будуть дозволені дослідникам з IBM, Ок-Ріджської національної лабораторії, Університету Нью-Мексико і Каліфорнійського університету в Берклі.

Проєкти учасників охоплюють теми від перевірок підходів для розробки алгоритмів до вирішення конкретних завдань. Правда, можливості системи QScout обмежені лише трьома кубитами (квантовими бітами). У перспективі розробники системи обіцяють довести кількість кубітів на іонних пастках до 32.

Особливості квантового комп'ютера

В основі квантового обчислювача QScout лежить напівпровідниковий чіп з системою захоплення та утримання іонів ітербію. Електричне поле утримує атоми цієї речовини. Зчитування стану кубітів з іонів ітербію проводиться радіохвилями, а кодування – лазером.

Теоретично робота з подібними системами не повинна принципово відрізнятися від роботи з кріогенними кубітами, але нюанси є завжди. Перш ніж отримати в руки справді багатокубітні квантові обчислювачі з сотнями і тисячами кубітів, треба на прикладі найпростіших квантових систем зрозуміти, як такі системи ефективно використовувати, і навіщо вони взагалі потрібні. Заради такого можна багато чого запропонувати безкоштовно і з мінімальними обмеженнями.