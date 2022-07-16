Вчені знайшли відсутню фотонну ланку необхідну для створення квантового інтернету

Канадські дослідники здійснили прорив в результаті спостереження за кремнієвими фотонно-спіновими кубітами (Т-центри). Відкриття дає можливість здійснити черговий крок до створення потужної квантової комп'ютерної системи та квантового інтернету.

Попередні дослідження вказують на те, що на основі кремнію можна створювати одні з найстабільніших і найдовговічніших кубітів в індустрії. Дослідження вчених з Університету Саймона Фрезера доводить, що Т-центри можуть забезпечувати "фотонний зв'язок" між кубітами.

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Ця робота – перше вимірювання окремих Т-центрів в ізоляції, і насправді перше вимірювання будь-якого окремого спіна в кремнії тільки оптичним методом,

– заявила Стефані Сіммонс, одна з керівників проєкту.

За її словами, такий емітер, як Т-центр, що поєднує в собі високопродуктивні спінові кубіти та генерацію фотонів, ідеально підходять для створення масштабованих, розподілених квантових комп'ютерів, оскільки можуть забезпечити і обчислення, і комунікації. Відпадає потреба у двох окремих технологіях.

До того ж Т-центри мають ще одну перевагу – вони випромінюють світло на тій же довжині хвиль, що й сучасні волоконні мережі та телекомунікаційне обладнання. Таким чином, можна створити квантові процесори, які спочатку вмітимуть спілкуватися з іншими процесорами.

Для чого людству потрібні квантові комп'ютерні системи

Завдяки квантовим обчисленням людство може досягти значно більшого ніж з використанням навіть найсучасніших суперкомп'ютерів. Аналітики та вчені стверджують, що використання квантових систем надасть змогу здійснити масу проривів та відкриттів у найрізноманітніших галузях серед яких:

хімія,

матеріалознавство,

медицина,

кібербезпека та інше.

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Для того, щоб все це стало реальністю, необхідно навчитися отримувати стабільні, довговічні кубіти, які забезпечують обчислювальну потужність, а також комунікаційну технологію, яка дозволяє цим кубітам обмінюватися інформацією у великому масштабі.