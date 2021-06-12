При наявності достатніх інвестицій в цьому напрямку вже через вісім років квантові комп'ютери зможуть зламувати гаманці на блокчейні. Саме тому криптографи всього світу працюють над новими протоколами шифрування, стійкими до квантових комп'ютерів.

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Як захиститись від квантового комп'ютера

Сучасні способи захисту дуже вразливі для зламу за допомогою квантового комп'ютера. Теоретично, використовуючи квантові обчислення, можна отримати доступ, наприклад, до криптовалютного гаманця.

Однак експерти з безпеки вже активно працюють над створенням квантово стійкої криптографії. Вони стверджують, що квантові комп'ютери не почнуть зламувати актуальні типи шифрування відразу. Цей момент буде наближатися поступово. Паралельно з розвитком квантових обчислень буде вдосконалюватися і криптографія.

Національний інститут науки і технологій США вже працює над стандартом шифрування майбутнього. Наразі організація проводить відбір кращих кандидатів для роботи над проєктом.

Повідомляється, що перші стандарти захисту, невразливі перед квантовими комп'ютерами, з'являться вже у 2024 році – задовго до того, як злам криптовалютних гаманців стане можливим.

Щойно новий тип шифрування буде розроблений, користувачі відразу ж зможуть взяти його на озброєння.