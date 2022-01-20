Квантові батареї можливі: фізики провели успішний експеримент

Зберігання великих об'ємів енергії є проблемою, яка потребує розв'язання і квантові батареї можуть нам у цьому допомогти. Команда вчених з Австралії провела успішний експеримент, який продемонстрував принцип надпоглинання.

Саме квантові батареї могли б парадоксальним чином перетворити зберігання енергії, адже чим більшими вони є, тим швидшою буде їх зарядка. На квантовому рівні цей ефект працює так: чим більше у вас є молекул, які запасають енергію, тим ефективніше вони її абсорбують.

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Це працює принаймні в теорії, але досі ефект надпоглинання не був продемонстрований у досить великому для створення квантової батареї масштабі. Проте вченим з Університету Аделаїди вдалося зробити це.

Квантова батарея

Наукові співробітники побудували дослідний пристрій, помістивши активний шар світлопоглинаючих молекул (барвника Lumogen F Orange) в мікрогравітацію між двома дзеркалами. Дзеркала зроблені з шарів діелектриків, які чергуються (діоксиду кремнію і пентоксиду ніобію), щоб отримати так званий "розподілений браггівський відбивач". Таке дзеркало відбиває набагато більше світла, ніж звичайне.

Потім вчені застосували імпульсний фотоліз для вимірювання зберігання енергії молекулами барвника та швидкості заряду пристрою. Як і передбачалося, у міру наростання мікрогравітації та кількості молекул знижувався час заряджання. Іншими словами, надпоглинання було продемонстровано у дії.

Цей прорив може відкрити дорогу до практичного застосування квантових батарей для електромобілів або систем зберігання енергії для вітрових та сонячних станцій.